A partir de las 15:30, disponible en Youtube, Ivoox y Spotify
Yeray Álvarez, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'
La leyenda athleticzale se abre como nunca con el 'boss'
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Yeray Álvarez se pasa por El Cafelito de Josep Pedrerol para hablar de su carrera futbolística como jugador del Athletic Club; su duro cáncer testicular que tuvo que pasar en 2016 y su recaída, su suspensión por dopaje al intentar tratar la alopecia a causa de quimioterapia y se sincera con Pedrerol sobre un montón de detalles que no conocías.
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