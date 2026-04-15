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Yeray Álvarez, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

La leyenda athleticzale se abre como nunca con el 'boss'

Yeray Álvarez, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

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Yeray Álvarez se pasa por El Cafelito de Josep Pedrerol para hablar de su carrera futbolística como jugador del Athletic Club; su duro cáncer testicular que tuvo que pasar en 2016 y su recaída, su suspensión por dopaje al intentar tratar la alopecia a causa de quimioterapia y se sincera con Pedrerol sobre un montón de detalles que no conocías.

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