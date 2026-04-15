Yeray Álvarez, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Yeray Álvarez se pasa por El Cafelito de Josep Pedrerol para hablar de su carrera futbolística como jugador del Athletic Club; su duro cáncer testicular que tuvo que pasar en 2016 y su recaída, su suspensión por dopaje al intentar tratar la alopecia a causa de quimioterapia y se sincera con Pedrerol sobre un montón de detalles que no conocías.