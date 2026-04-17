La Copa del Rey se vive en un programa Especial de El Chiringuito de Jugones de Mega, con Josep Pedrerol

Los seguidores de El Chiringuito de Jugones tienen una cita este sábado en Mega. Con Josep Pedrerol al frente, la tertulia deportiva líder de la noche ofrece una cobertura especial con motivo de la gran final de la Copa del Rey 2026. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en el estadio de La Cartuja de Sevilla en la puja por uno de los títulos más importantes de la temporada.

El programa desplegará un amplio operativo con conexiones en directo desde Sevilla, sede de la final, así como desde San Sebastián y Madrid, para recoger el ambiente en las calles, la última hora de los equipos y la reacción de las aficiones en tres puntos clave.

Antes del programa, desde las 20:30 horas,El Chiringuito Inside arrancará en las redes sociales del formato (YouTube, Meta, X, Kick y Twitch), donde el equipo reaccionará en directo al partido, acercando a los espectadores todo lo que ocurra durante el encuentro.

Tras el pitido final, Josep Pedrerol liderará un programa especial en Mega en el que se analizará en profundidad todo lo ocurrido en la final: las mejores imágenes, las declaraciones de los protagonistas y, como siempre, la polémica arbitral que marque el partido.

El Atlético de Madrid afronta la cita con la intención de culminar su semana grande con un nuevo título, mientras que la Real Sociedad buscará volver a levantar un trofeo y hacer historia en una final de máxima exigencia.

El programa también se podrá seguir en directo a través de atresplayer y fuera de España en Antena 3 Internacional.

La tertulia deportiva líder de la noche

En marzo, Mega (1,3%) mantiene también su audiencia y triunfa un mes más con El Chiringuito de Jugones. El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue una media de 143.000 seguidores, más de medio millón de espectadores únicos y un 3,6% de cuota media.