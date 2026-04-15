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Tras la eliminación del Barça en Champions

Jota Jordi: "Ha sido una eliminatoria robada"

El tertuliano se acuerda del arbitraje tras la caída culé en el Metropolitano

Jota Jordi: "Ha sido una eliminatoria robada"

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Después de la eliminación del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid de la Champions League, Jota entró con todo al plató de El Chiringuito, señalando al arbitraje como culpable de la debacle culé: "Dos penaltis que más claros no pueden ser y le han reventado la cara a Fermín. Es lo de la UEFA, siempre nos pasa".

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