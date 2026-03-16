Jota Jordi: "Viendo la cara de los madridistas..."

El FC Barcelona ya conoce quién será el próximo presidente del club, ni más ni menos de Joan Laporta. Su victoria en la carrera presidencial ha sido tal, que Jota Jordi quiso meter el dedo en la llaga a los tertulianos madridistas presentes en el plató de El Chiringuito. "Viendo las caras de los madridistas, hemos hecho bien votando a Laporta", ha afirmado Jota.