A partir de las 15:30, disponible en Youtube, Ivoox y SPotify
Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'
¿Cómo es correr 7 maratones, en 7 días seguidos y en 7 continentes distintos?
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Verdeliss se pasa por 'El Cafelito de Josep Pedrerol' para charlar de su pasión por el running, sus numerosos retos como corredora de maratones, su vida como influencer, además de cómo vive como madre de una familia de 8 hijos... Un episodio de 'El Cafelito' que no tienes excusa para perderte
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