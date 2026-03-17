El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 15:30, disponible en Youtube, Ivoox y SPotify

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

¿Cómo es correr 7 maratones, en 7 días seguidos y en 7 continentes distintos?

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Verdeliss se pasa por 'El Cafelito de Josep Pedrerol' para charlar de su pasión por el running, sus numerosos retos como corredora de maratones, su vida como influencer, además de cómo vive como madre de una familia de 8 hijos... Un episodio de 'El Cafelito' que no tienes excusa para perderte

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Jose Luis Sánchez: “Cancelar el entrenamiento puede acarrear un expediente para el City"

Jose Luis Sánchez: “Cancelar el entrenamiento puede acarrear un expediente para el City"

Jota Jordi: "Viendo la cara de los madridistas..."

Jota Jordi: "Viendo la cara de los madridistas..."

Frontón en Mega
A partir de las 10 de la mañana

Altuna III-Ezkurdia y Laso-Albisu se enfrentan en Ogueta en la liga de semifinales del Campeonato de Parejas

Nuevo episodio de El Cafelito, con José Rojo Pacheta
Ya disponible en Youtube, Facebook, Spotify e Ivoox

Nuevo episodio de El Cafelito, con José Rojo Pacheta

José Rojo Martín 'Pacheta', este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'
A partir de las 15:30, disponible en Youtube, Ivoox y Spotify

José Rojo Martín 'Pacheta', este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Atentos a lo que hace cuando pierde un partido...

Edu Aguirre: "Me vuelvo a sentir orgulloso del Real Madrid"
Noche grande del Madrid en Europa

Edu Aguirre: "Me vuelvo a sentir orgulloso del Real Madrid"

Los de Arbeloa 'le dan un repaso' al City de Guardiola en el Bernabéu

Edu Aguirre: "El Barça no juega a nada"

Edu Aguirre: "El Barça no juega a nada"

Edu Aguirre peleará en la Velada del Año VI

Edu Aguirre peleará en la Velada del Año VI

José Luis: “Laporta ha puesto en duda su propia gestión”

José Luis: “Laporta ha puesto en duda su propia gestión”

Publicidad