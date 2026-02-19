Así funciona la pesca en hielo en Alaska

En este programa de Vida bajo cero vemos cómo funciona la pesca sobre hielo.

El objetivo de Avery Hoffman y Gage Hoffman es capturar peces negros. Que puede servir tanto como alimento como cebo para la pesca en hielo, que es justo lo que están haciendo.

Lo primero que tienen que hacer es un agujero en el hielo, que atraviese las capas de nieve y hielo hasta llegar al agua. Y deben probar en diferentes sitios. Así que abren agujeros y miran la profundidad, que en este caso es de unos 90 centímetros. Para ello utilizan una máquina a modo de tuneladora vertical.

Avery Hoffman y Gage Hoffman son además de hermanos, mejores amigos, y ahora que están juntos de nuevos forman el mejor equipo para subsistir en Bethle a -18ºC.

Lo que utilizan son trampas de peces negros, fabricadas con malla de alambre y usan la cuerda como cabo. La dejan que se asiente bajo el hielo y al día siguiente comprobarán si hay peces negros.

Una vez pescados, lo importante es que no se congelen en el recipiente en el que intentan mantenerlos con vida. Para poder volver a casa con la pesca aprovechable.