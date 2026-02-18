Mbappé: "Prestianni ha llamado 5 veces 'mono' a Vinicius"

El Chiringuito de Jugones

El lío de la jornada de Champions

El jugador francés ha defendido de forma contundente al brasileño

El Real Madrid se ha llevado el primer asalto de la eliminatoria del playoff de la Champions League ante el Benfica en el Estádio da Luz, sin embargo, el partido ha quedado empañado por una acción en el minuto 50, en la que Vinicius ha denunciado que Prestianni le ha llamado 'mono'.

Mbappé ha salido en defensa del brasileño en zona mixta afirmando que el jugador del Benfica ha llamado 'mono' a Vinicius hasta en 5 ocasiones.

