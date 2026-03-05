El Chiringuito de Jugones

Duro: "¿Orgullo? No te lo crees ni tú"

Duro: "¿Orgullo? No te lo crees ni tú"

La afición culé lleva las últimas 24 horas vendiendo una victoria moral, algo que ha provocado un calentón de Alfredo Duro con Toni Freixa en el plató de El Chiringuito. El tertuliano madridista se ha mostrado muy crítico con el culé, ya que le recriminaba que "eres incapaz de estar orgulloso de un equipo que no gane", ha afirmado Duro. Freixa no se ha quedado callado y su respuesta fue muy clara; "el orgullo va acompañado de LaLiga, la Supercopa, la Copa y otra vez la Supercopa", ha sentenciado Toni.

Juanma Rodríguez: "Y por eso, Toni Freixa, tenemos 15 Champions y vosotros 5"

