Álex Silvestre: "Rafa Mir dice que no le llama nada racista a El Hilali"

El partido entre el Elche y el Espanyol ha estado marcado por un presunto incidente racista entre Rafa Mir y El Hilali. Edu Expósito ha afirmado después del partido que un copañero perico ha escuchado el presunto insulto racista.

Álex Silvestre ha informado en exclusiva que el jugador del Elche le ha asegurado que no le ha dicho nada racista a El Hilali.

