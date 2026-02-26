El Chiringuito de Jugones

Edu Aguirre: "Así no se gana la Champions"

Edu Aguirre: "Así no se gana la Champions"

El Real Madrid se ha clasificado para los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, la imagen del equipo en el partido de vuelta ante el Benfica no ha brillado. Edu Aguirre llegaba a El Chiringuito muy crítico con el equipo, a pesar de la victoria. "No parecía un partido de Champions y hasta el Bernabéu se ha aburrido", ha afirmado el tertuliano. Por otro lado, también ve cosas positivas en el conjunto de Arbeloa, ya que "faltaban Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Ceballos...", añadía en su discurso.

