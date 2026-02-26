El tertuliano, muy crítico a pesar de la victoria del Madrid
Edu Aguirre: "Así no se gana la Champions"
El Madrid avanza a octavos de final, con su imagen cuestionada
El Real Madrid se ha clasificado para los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, la imagen del equipo en el partido de vuelta ante el Benfica no ha brillado. Edu Aguirre llegaba a El Chiringuito muy crítico con el equipo, a pesar de la victoria. "No parecía un partido de Champions y hasta el Bernabéu se ha aburrido", ha afirmado el tertuliano. Por otro lado, también ve cosas positivas en el conjunto de Arbeloa, ya que "faltaban Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Ceballos...", añadía en su discurso.
