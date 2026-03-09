"Por fin empieza a salir toda la verdad"

Tras las palabras de Xavi Hernández en La Vanguardia: "Messi estaba fichado en 2023, pero Laporta lo echó atrás", Cristóbal Soria se puso serio en El Chiringuito y dejó al plató boquiabiertos...

El tertuliano desvelaba las palabras que el entorno del argentino le contaba: "Por fin empieza a salir la verdad. La primera vez, se pactó un sueldo de 10M, no se hizo y se fichó a Ferran por 50M".