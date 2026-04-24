Jaka y Laso se miden en Ogueta por un puesto en semifinales del Manomanista

El Campeonato Manomanista entra en su fase decisiva con un enfrentamiento de alto nivel en el frontón Ogueta de Vitoria. Jaka y Laso se ven las caras en la liguilla de cuartos en un partido clave dentro de la Serie A.

Ambos pelotaris llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la lucha por las semifinales, en un formato que no permite margen de error. La regularidad y la capacidad de gestionar los momentos clave serán determinantes en un duelo que se prevé muy igualado.

Jaka buscará imponer su ritmo y solidez desde el fondo de la cancha, mientras que Laso tratará de aprovechar su pegada y agresividad para desequilibrar el partido.

El ambiente en Ogueta será uno de los grandes protagonistas, con una afición que volverá a responder en una cita clave del calendario. En juego, algo más que una victoria: un paso decisivo hacia la siguiente fase del torneo.