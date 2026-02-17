José: "No nos van a dejar ganar LaLiga"

El Chiringuito de Jugones

El Barça ha perdido el liderato de LaLiga en Montilivi. Un duelo marcado por las polémicas arbitrales, unas decisiones que han provocado reacciones en el vestuario culé y que José Álvarez ha desvelado, en exclusiva, en El Chiringuito. Desde el vestuario blaugrana, se han mostrado muy cabreados por cómo se ha desarrollado el partido, ya que consideran que "la ausencia de criterios en los árbitros es escandalosa, cosas que para otros son falta o penaltis, para nosotros no", ha afirmado José Álvarez.

