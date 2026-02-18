El Chiringuito de Jugones

Tras la victoria del Madrid ante el Benfica en Lisboa

¡Nuevo datazo de audiencia increíble de El Chiringuito!

Líderes con 625.000 especatdores y 5,2% de share

Las noches de Champions League en El Chiringuito no defraudan. El programa de anoche, tras la victoria del Madrid ante el Benfica, ha cosechado un nuevo dato audiencia espectacular. Ha sido el 2º martes más visto de la temporada, registrando 625.000 espectadores y un 5,2% de share. Además, de conseguir un 11% en Madrid y un 7,9% en Cataluña.

