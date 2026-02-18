Vida bajo cero

Chevie Roach desafía el frío extremo de Alaska para cazar la codiciada marta

Atravesando lagos helados a pie, el trampero Chevie Roach se adentra en el bosque en busca de pieles de animales.

En el pueblo indígena de Shageluk ya ha llegado el frío invierno. Están a -8 ºC, pero eso no impide que Chevie Roach salga de casa para ir a trampear.

Roach se ha propuesto hacer el viaje a pie y tiene que atravesar lagos helados para adentrarse en el bosque y colocar trampas con las que cazar zorros, visones o martas.

Su objetivo es hacerse con las pieles de los animales para poder venderlas. Por el camino encuentra huellas de zorro y sigue su rastro para dar con él, aunque su prioridad es capturar alguna marta, cuya piel es muy demandada. "A todos les gustan los gorros de marta porque son suaves, ligeros y cálidos", afirma.

