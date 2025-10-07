Sue Aikens desafía al río con su camión de ruedas gigantes en busca de comida antes de la llegada del invierno

Sue Aikens acaba de regresar de una cacería de alces, pero no logró capturar ninguno. La llegada del invierno es inminente y necesita hacer acopio de comida para sobrevivir al frío. Su objetivo ahora es conseguir un caribú, un oso o alguna presa menor. Para ello, se pone al volante de su camión de grandes ruedas, capaz de circular incluso por el cauce del río en busca de provisiones.

Conducir su camión no es tarea fácil, y menos aún cuando se adentra en el agua. Aikens aprovecha el lecho del río y sus orillas para mantenerse fuera del campo de visión de los animales. Sin embargo, esa estrategia también entraña un riesgo: podría golpear alguna roca lateral y volcar.