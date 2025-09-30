Cole Sturgis afronta en soledad la vida en Thorne Bay después de que el fuego destruyera la casa flotante de su vecino

Vida bajo cero

Cole Sturgis se queda solo en Thorne Bay tras el incendio que destruyó la casa flotante de su vecino.

Cole Sturgis vive en Thorne Bay, en una casa flotante, y no puede evitar recordar cómo la de su vecino ardió por completo. Desde entonces, él es el único que permanece en esa remota zona de Alaska.

Tiene un vídeo del devastador incendio y las imágenes resultan impactantes. "Ardió con tanta intensidad y tan rápido que podía sentir el calor desde mi casa", recuerda con tristeza.

Después de lo ocurrido, Sturgis ha tomado conciencia de lo frágil que es la vida y de la importancia de vivir cada día como si fuera el último.

Ahora recopila troncos de madera para sustituir el suelo de la terraza de su vivienda, ya que algunas vigas están podridas y teme que su casa flotante pueda inundarse. "El océano es muy destructivo, nunca en mi vida he visto descomponer la madera tan rápido como aquí", afirma.

Lámparas hechas de vidrio soplado: los artistas nos iluminan con sus creaciones originales

