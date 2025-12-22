La mejor Tic Tac Cup de la historia bate récords: más de 65 millones de visualizaciones

La mejor Tic Tac Cup de la historia. Más de 65 millones de visualizaciones en nuestras redes sociales lo confirman. Queremos dar las gracias a todos los que habéis formado parte de esta edición tan especial. Enhorabuena al AC Milan y al Real Madrid, campeones en sus respectivas categorías.

Los niños han estado maravillosos, demostrando en todo momento compañerismo, entrega y pasión por el fútbol. Lo vivido dentro y fuera del campo ha sido extraordinario, y el impacto generado en redes sociales ha convertido la Tic Tac Cup en un auténtico fenómeno.