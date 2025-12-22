El Chiringuito de Jugones

La mejor Tic Tac Cup de la historia bate récords: más de 65 millones de visualizaciones

En el torneo hemos visto compañerismo, entrega y pasión por el fútbol

Nico, jugador de la Tic Tac Cup

El Chiringuito
La mejor Tic Tac Cup de la historia. Más de 65 millones de visualizaciones en nuestras redes sociales lo confirman. Queremos dar las gracias a todos los que habéis formado parte de esta edición tan especial. Enhorabuena al AC Milan y al Real Madrid, campeones en sus respectivas categorías.

Los niños han estado maravillosos, demostrando en todo momento compañerismo, entrega y pasión por el fútbol. Lo vivido dentro y fuera del campo ha sido extraordinario, y el impacto generado en redes sociales ha convertido la Tic Tac Cup en un auténtico fenómeno.

