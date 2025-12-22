Rick Harrison se fija en un coche de carreras de Paul Newman para uno de sus clientes

Rick Harrison viaja hasta Los Ángeles para visitar a su amigo Adam Carola, cómico, actor y gran apasionado del motor. Entre las joyas de su garaje se encuentran varios coches de competición que pertenecieron y fueron pilotados por Paul Newman.

El actor compitió desde los años 70 hasta los 2000, una pasión que nació tras su participación en la película 500 millas en 1969.

Ahora, Adam está dispuesto a vender uno de esos vehículos: un Ford Escort Mk1, el modelo que se convirtió en el coche más vendido del Reino Unido en los años 60.

Harrison tiene un posible comprador interesado y Carola pide por él 250.000 dólares. ¿Llegarán a un acuerdo?