La casa de empeños

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Rick Harrison se fija en un coche de carreras de Paul Newman para uno de sus clientes

Rick Harrison viaja hasta Los Ángeles con un objetivo claro: evaluar un coche de competición que perteneció y fue pilotado por Paul Newman.

Rick Harrison se fija en un coche de carreras de Paul Newman para uno de sus clientes

Publicidad

mega
Publicado:

Rick Harrison viaja hasta Los Ángeles para visitar a su amigo Adam Carola, cómico, actor y gran apasionado del motor. Entre las joyas de su garaje se encuentran varios coches de competición que pertenecieron y fueron pilotados por Paul Newman.

El actor compitió desde los años 70 hasta los 2000, una pasión que nació tras su participación en la película 500 millas en 1969.

Ahora, Adam está dispuesto a vender uno de esos vehículos: un Ford Escort Mk1, el modelo que se convirtió en el coche más vendido del Reino Unido en los años 60.

Harrison tiene un posible comprador interesado y Carola pide por él 250.000 dólares. ¿Llegarán a un acuerdo?

Mega» Programas» La casa de empeños» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Diego Plaza

Diego Plaza explica el porqué del cambio de foto de perfil de Vinícius

Edu Aguirre

Edu Aguirre: "Este Real Madrid es un equipo sin alma"

Rick Harrison se fija en un coche de carreras de Paul Newman para uno de sus clientes

Rick Harrison se fija en un coche de carreras de Paul Newman para uno de sus clientes

Nico, jugador de la Tic Tac Cup
¡Ver promo completa!

La mejor Tic Tac Cup de la historia bate récords: más de 65 millones de visualizaciones

Jorge D'Alessandro y Cristóbal Soria
¡Ver momento completo!

D'Alessandro 'estalla' ante Soria: “A Vinicius le importan tres narices los silbidos”

Pesca extrema - El Time flies pesca para rematar la temporada con un solo motor
Momento destacado

El Time flies pesca para rematar la temporada con un solo motor

A un día de que acabe la temporada, pierden un motor.

Frontón en Mega
Domingo a las 10:00h

Este domingo en Frontón en Mega: Zabala contra Martija y Larrazabal contra Mariezkurrena

No te pierdas los enfrentamientos de la quinta jornada del Campeonato de parejas.

"Messi va a esperar su momento"

"Messi va a esperar su momento"

"Messi va a esperar su momento"

"Messi va a esperar su momento"

Pesca extrema - ¿Cómo es pescar con rachas de viento de 25 nudos?

¿Cómo es pescar con rachas de viento de 25 nudos?

Publicidad