¡Ver momento completo!
Matías Palacios: “Vinícius, más de lo que te dio, no te va a dar”
El tertuliano argentino fue muy duro al hablar del extremo brasileño
Matías Palacios, tertuliano de El Chiringuito de Jugones, fue tajante al hablar sobre Vinícius. Aseguró que, con la mano en el corazón, el jugador ya ha dado todo lo que podía dar. Más de lo que ofreció en 2022 y 2024, no lo va a dar. Según Palacios, futbolísticamente Vinícius ya no va a volver a ese nivel, y mentalmente tampoco. El brasileño creía que iba a volver a ganar el Balón de Oro y que seguiría siendo la gran figura de su club, pero esa etapa ya pasó. Para el tertuliano, Vinícius ya no volverá a ser el mismo.
