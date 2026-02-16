Saltan chispas
Tremendo cara a cara entre Josep Pedrerol y Jorge D'Alessandro por el estado de Huijsen y Trent
El tertuliano critica duramente el rendimiento del internacional español
El Real Madrid venció este sábado a la Real Sociedad de Matarazzo que llegaba en un estado de forma pletórico. Sin embargo, Jorge D'Alessandro criticó la actuación de dos defensores del Madrid: Huijsen y Trent.
Josep Pedrerol defendió que el inglés hizo un gran partido ante el conjunto txuri-urdin.
