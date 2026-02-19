Vida bajo cero

Ricko y su hijo Skyler salen a cazar caribús y se topan con un valle repleto de ellos

Ricko y su hijo recorren la tundra del Kobuk en busca de alimento y quedan sobrecogidos al descubrir una llanura llena de caribús.

En el valle del río Kobuk viven Ricko DeWilde y su hijo Skyler. Por primera vez, su primogénito va a ir a cazar caribúes con él y está emocionado. Todavía les queda por delante un largo viaje con temperaturas muy gélidas que rondan los -16 ºC. Tendrán que recorrer en moto de nieve entre 150 y 300 kilómetros. "No todos los hombres adultos pueden hacer un viaje así", afirma Ricko.

De camino a su destino, encuentran en un valle huellas de caribúes y se quedan de piedra al ver que la llanura está repleta de ellos. "Estar en un sitio así provoca una sensación de libertad", afirma Ricko, y ambos prosiguen su viaje en busca de suministros para poder subsistir durante el frío invierno de Alaska.

Mega refuerza su parrila con grandes formatos de aventura y acción

Vida bajo cero - Así funciona la pesca en hielo en Alaska

Así funciona la pesca en hielo en Alaska

Chevie Roach desafía el frío extremo de Alaska para cazar la codiciada marta
Chevie Roach desafía el frío extremo de Alaska para cazar la codiciada marta

Atravesando lagos helados a pie, el trampero Chevie Roach se adentra en el bosque en busca de pieles de animales.

Vida bajo cero - Sue se prepara para encontrar caribús pero le sorprende una tormenta

Sue se prepara para encontrar caribús pero le sorprende una tormenta

