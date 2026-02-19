Josep Pedrerol: "El Real Madrid no ha sacado un comunicado porque está preparando su declaración ante la UEFA"

El Real Madrid se llevó el primer duelo de la eliminatoria ante el Benfica de Mourinho, pero el foco no estuvo puesto en el fútbol. Vinicius denunció que el jugador del Benfica le llamó 'mono' en varias ocasiones, el árbitro aplicó el protocolo antirracismo.

Josep Pedrerol ha informado del motivo por el que el Real Madrid no ha emitido un comunicado: "está preparando su declaración ante la UEFA".