El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Ojo a la información de el 'boss'

Josep Pedrerol: "El Real Madrid no ha sacado un comunicado porque está preparando su declaración ante la UEFA"

Tras el incidente entre Vinicius y Prestianni, el club merengue no se ha pronunciado

Josep Pedrerol: "El Real Madrid no ha sacado un comunicado porque está preparando su declaración ante la UEFA"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El Real Madrid se llevó el primer duelo de la eliminatoria ante el Benfica de Mourinho, pero el foco no estuvo puesto en el fútbol. Vinicius denunció que el jugador del Benfica le llamó 'mono' en varias ocasiones, el árbitro aplicó el protocolo antirracismo.

Josep Pedrerol ha informado del motivo por el que el Real Madrid no ha emitido un comunicado: "está preparando su declaración ante la UEFA".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Onésimo Sánchez, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Onésimo Sánchez, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Josep Pedrerol: "El Real Madrid no ha sacado un comunicado porque está preparando su declaración ante la UEFA"

Josep Pedrerol: "El Real Madrid no ha sacado un comunicado porque está preparando su declaración ante la UEFA"

CHIRINGUITO

¡Nuevo datazo de audiencia increíble de El Chiringuito!

Chevie Roach desafía el frío extremo de Alaska para cazar la codiciada marta
Momento destacado

Chevie Roach desafía el frío extremo de Alaska para cazar la codiciada marta

Mbappé: "Prestianni ha llamado 5 veces 'mono' a Vinicius
El lío de la jornada de Champions

Mbappé: "Prestianni ha llamado 5 veces 'mono' a Vinicius"

CHIRINGUITO
Seguimos siendo líderes

¡Audiencia brutal de El Chiringuito tras la derrota del Barça en Montilivi!

581.000 espectadores únicos, tremendo 7,9% de share en Navarra y 5% en Catalunya

Vida bajo cero - Sue se prepara para encontrar caribús pero le sorprende una tormenta
Momento destacado

Sue se prepara para encontrar caribús pero le sorprende una tormenta

La nieve ha pillado a Sue fuera de casa. ¿Estará en peligro?

José: "No nos van a dejar ganar LaLiga"

José: "No nos van a dejar ganar LaLiga"

Jota Jordi: "Hay que abandonar LaLiga"

Jota Jordi: "Hay que abandonar LaLiga"

La familia Hailstone desafía el hielo de Noorvik para alimentar a sus perros

La familia Hailstone desafía el hielo de Noorvik para alimentar a sus perros

Publicidad