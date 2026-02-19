Mega refuerza su parrila con grandes formatos de aventura y acción

Mega se convierte en el destino perfecto para los amantes de la aventura, la naturaleza, los deportes y las experiencias únicas. El canal se llena de estrenos emocionantes que prometen enganchar desde el primer minuto.

Entre sus programas destaca Aislados, que llega con nuevos episodios en los que diez expertos en supervivencia intentan resistir en solitario para ganar un premio de medio millón de dólares.

Otra de las citas imprescindibles es Forjado a fuego, donde herreros especializados compiten en la fabricación de espadas y todo tipo de armas. También regresa La casa de empeños, en la que la emblemática tienda Gold & Silver Pawn Shop de Las Vegas, gestionada por tres generaciones de la familia Harrison, recibe objetos de todo tipo y descubre la historia que se esconde tras cada uno.

Tampoco puede faltar Vida bajo cero, con nuevos episodios que muestran la lucha diaria por sobrevivir en el aislado estado de Alaska, donde una decisión equivocada puede costar la vida.

Además, podrás disfrutar de Mountain Men y Quién da más. Y si buscas suspense, no te pierdas Mega Crimen.

Para los apasionados del deporte, El Chiringuito de Jugones continúa siendo el programa líder de la actualidad futbolística en España. Josep Pedrerol y su equipo de periodistas, exfutbolistas y árbitros analizan cada jornada con debates encendidos y opiniones que no dejan indiferente a nadie.

Y por si fuera poco, Mega estrena un sinfín de nuevos contenidos que te mantendrán pegado al televisor. Mega te trae historias reales, retos extremos y emociones auténticas. Esta temporada, vive la aventura sin límites.