Edu Aguirre: "El vestuario del Madrid le tiene ganas al Benfica"

El incidente entre Vinicius y Prestianni sigue siendo el tema de la eliminatoria de Playoff de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica. La UEFA ha sancionado al jugador argentino y no podrá disputar la vuelta en el Santiago Bernabéu.

Edu Aguirre ha informado en exclusiva que el vestuario blanco le tiene ganas al club portugués. Además, ha añadido que los jugadores merengues "siguen estando muy enfadados con Prestianni".