Pedrerol: "Mourinho verá el partido ante el Madrid en..."

Madrid y Benfica vuelven a verse las caras en el partido de vuelta del Santiago Bernabéu. El técnico del conjunto de la capital lusa, José Mourinho, fue expulsado en el partido de ida en el Estadio Da Luz, una amonestación que le hace no estar presente en el banquillo el miércoles. Pedrerol ha desvelado en El Chiringuito dónde estará 'Mou' durante el partido. "Se quedará en el hotel o lo verá desde una cabina en el Bernabéu", ha afirmado Josep en el plató.