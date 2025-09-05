Desafío en la arena

Fracaso histórico en Desafío en la arena: ninguna pareja logra pasar a la final

Por primera vez, Desafío en la arena se queda sin pareja vencedora.

Solo quedan tres parejas en El Desafío en la arena y, en esta ocasión, deben crear una ilusión óptica y colocar los encofrados por sí mismos.

En este reto, los jueces valorarán que la ilusión funcione, que el diseño sea ingenioso y que presente dificultad técnica.

La primera pareja, Joris y Benoit, ha tallado el rostro del presentador del concurso y, en la parte posterior, han levantado una ciudad repleta de rascacielos.

Por su parte, Morgan y Delayne han rendido homenaje a sus dos perritos con una obra compuesta por tres columnas.

Por último, Thomas y Alex han construido una escultura sobre el amor con dos paneles: en uno aparece una cerradura a través de la cual se distinguen los rostros de dos personas; en la parte trasera, han representado la poción del amor.

Sin embargo, para los jueces ninguna pareja ha estado a la altura. "Las tres esculturas presentan problemas graves", sentencian ante el maestro de ceremonias. Por primera vez en la historia del concurso, no habrá pareja ganadora que se asegure un puesto en la final.

