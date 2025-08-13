Rayos y truenos obligan a la organización a suspender la prueba de Desafío en la arena antes de tiempo

Hacer esculturas de arena en la playa supone estar expuesto a las condiciones ambientales. No sólo tienen que elaborar sus obras de arte en un tiempo limitado antes de que la marea suba, también deben vigilar las condiciones meteorológicas. En esta jornada, el cielo sobre la Bahía de Fundy ha salido plomizo y amenaza con lluvia. A pesar de todo los concursantes de Desafío en la arena se han puesto manos a la obra para terminar sus esculturas en hora.

Pero el tiempo cambia rápidamente y las tormentas se ciernen sobre la playa, rayos, truenos y amenaza de fuertes tormentas obligan a la organización a suspender precipitadamente la prueba, por lo que los jueces deberán tomar una decisión en base a lo que los participantes hayan tenido tiempo de hacer.