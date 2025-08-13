Desafío en la arena

Momento destacado

Rayos y truenos obligan a la organización a suspender la prueba de Desafío en la arena antes de tiempo

La tormenta se cierne sobre la playa donde los concursantes van a contrarreloj para evitar que sus esculturas se desplomen.

Desafío en la arena

Hacer esculturas de arena en la playa supone estar expuesto a las condiciones ambientales. No sólo tienen que elaborar sus obras de arte en un tiempo limitado antes de que la marea suba, también deben vigilar las condiciones meteorológicas. En esta jornada, el cielo sobre la Bahía de Fundy ha salido plomizo y amenaza con lluvia. A pesar de todo los concursantes de Desafío en la arena se han puesto manos a la obra para terminar sus esculturas en hora.

Pero el tiempo cambia rápidamente y las tormentas se ciernen sobre la playa, rayos, truenos y amenaza de fuertes tormentas obligan a la organización a suspender precipitadamente la prueba, por lo que los jueces deberán tomar una decisión en base a lo que los participantes hayan tenido tiempo de hacer.

Desafío en la arena

Rayos y truenos obligan a la organización a suspender la prueba de Desafío en la arena antes de tiempo

Desafío en la arena
Momento destacado

La tensión entre los equipos aumenta con el paso de las horas y la llegada de la marea

Desafío en la arena
Momento destacado

Un tipo de arena negra causa numerosos problemas a las concursantes de 'Desafío en la arena'

La arena de la playa no siempre tiene la misma textura así que hacer esculturas con ella puede ser muy complicado. La aparición de arena negra, lo complica todo esta vez.

Desafío en la arena
Momento destacado

Las razones de los jueces de 'Desafío en la arena' para eliminar al primer equipo del concurso

Los jueces de 'Desafío en la arena' deben hacer la primera decisión en la playa de Fundy sobre las primeras esculturas que los concursantes han realizado.

Pulpo de arena

Un pulpo emergiendo de las profundidades se lleva el premio en la bahía de Fundy

