Desafío en la arena

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Los jueces piden a los concursantes esculturas con una gran dificultad técnica

Los concursantes están a las puertas de la final del Desafío en la arena y los jueces les piden que se arriesguen hasta límites insospechados con sus esculturas.

Desafío en la arena

Publicidad

mega
Publicado:

Las tres parejas que restan en la Bahía de Fundy en New Brunswick tienen un nivel extraordinario y cada vez es más difícil tomar una decisión sobre quién debe quedarse y quien marcharse. Los jueces han establecido un nuevo desafío que consiste en que los participantes deben elaborar unas esculturas en las que los huecos, la dificultad técnica y la composición determinen las parejas que se presenten en la final.

El resultado final es asombroso y los jueces tienen una difícil papeleta para decidir la pareja eliminada. Todos ellos han hecho unas esculturas espectaculares y de una gran complejidad técnica, pero uno debe abandonar el concurso. Difícil decisión para los jueces.

Mega» Programas» Desafío en la arena» Momentos destacados

Publicidad

Programas

Desafío en la arena

Los jueces piden a los concursantes esculturas con una gran dificultad técnica

Así se encuentra el Camp Nou hoy en día

Así se encuentra el Camp Nou hoy en día

Desafío en la arena

El enorme reto de esculpir con arena blanda, la nueva pesadilla de Desafío en la arena

"No denunciaremos alineación indebida por Mastantuono"
Polémica en el Bernabéu

"No denunciaremos alineación indebida por Mastantuono"

Mbappé y Franco, ídolos del madridismo
Tras el debut liguero del Real Madrid

Mbappé y Franco, ídolos del madridismo

Desafío en la arena
Mejores momentos

La emoción y las lágrimas se apoderan de los concursantes de Desafío en la arena con el nuevo reto

La competición de Desafío en la arena sigue su curso y los concursantes deben afrontar una prueba llena de recuerdos y emociones.

"A miembros importantes del Atleti les sorprendió el cambio de Julián"
Sigue el tema Julián Alvarez

"A miembros importantes del Atleti les sorprendió el cambio de Julián"

Exclusiva de Álex Silvestre

Desafío en la arena

La gran pesadilla de los concursantes de Desafío en la arena: los derrumbes

"El gol de Julián es ilegal"

"El gol de Julián es ilegal"

Desafío de la arena

Los jueces deben eliminar al primer equipo de Desafío en la arena tras una dura competición

Publicidad