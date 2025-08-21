Momento destacado
Los jueces piden a los concursantes esculturas con una gran dificultad técnica
Los concursantes están a las puertas de la final del Desafío en la arena y los jueces les piden que se arriesguen hasta límites insospechados con sus esculturas.
Publicidad
Las tres parejas que restan en la Bahía de Fundy en New Brunswick tienen un nivel extraordinario y cada vez es más difícil tomar una decisión sobre quién debe quedarse y quien marcharse. Los jueces han establecido un nuevo desafío que consiste en que los participantes deben elaborar unas esculturas en las que los huecos, la dificultad técnica y la composición determinen las parejas que se presenten en la final.
El resultado final es asombroso y los jueces tienen una difícil papeleta para decidir la pareja eliminada. Todos ellos han hecho unas esculturas espectaculares y de una gran complejidad técnica, pero uno debe abandonar el concurso. Difícil decisión para los jueces.
Publicidad