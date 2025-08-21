Los jueces piden a los concursantes esculturas con una gran dificultad técnica

Las tres parejas que restan en la Bahía de Fundy en New Brunswick tienen un nivel extraordinario y cada vez es más difícil tomar una decisión sobre quién debe quedarse y quien marcharse. Los jueces han establecido un nuevo desafío que consiste en que los participantes deben elaborar unas esculturas en las que los huecos, la dificultad técnica y la composición determinen las parejas que se presenten en la final.

El resultado final es asombroso y los jueces tienen una difícil papeleta para decidir la pareja eliminada. Todos ellos han hecho unas esculturas espectaculares y de una gran complejidad técnica, pero uno debe abandonar el concurso. Difícil decisión para los jueces.