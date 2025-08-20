"No denunciaremos alineación indebida por Mastantuono"

El Real Madrid venció a Osasuna en su debut liguero (1-0) gracias a un gol de Mbappé, de penalti, que provocó él mismo. En este partido debutó Franco Mastantuono.

A pesar de los rumores que señalaban que si el argentino debutaba podría haber alineación indebida del Madrid, el presidente de Osasuna ha desvelado en exclusiva que "no iban a denunciar porque eso lo hacen todos los equipos". El tema al que nos referimos es que Franco lleva el dorsal '30' y tiene ficha con el filial.