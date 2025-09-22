Forjado a Fuego

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Los herreros ponen a prueba su memoria: tienen que copiar una hoja viéndola solo una vez

La fuerza o el ingenio no son lo más importante en esta prueba. Deben imitar una hoja que han visto ¡una sola vez!

Forjado a fuego - Los herreros tienen que usar una nueva aptitud: su memoria

Publicidad

mega
Publicado:

Un nuevo reto afrontan los participantes de Forjado a fuego. Y no es a lo que están acostumbrados.

Disponen de unas palanquillas de acero para hacer unos lingotes de damascos, con los que harán las hojas. Pero hoy no tienen que construir unas hojas de estilo propio. Tienen algo más complejo entre manos: una hoja diseñada específicamente para esta composición que tienen que imitar. ¡No te pierdas las caras!

En esta competición se va a evaluar las dotes de visualización, por lo que hemos llamado a este reto juego de memoria.

Los herreros serán llamados uno a uno y tendrán solo 20 segundos para echar un vistazo a la hoja y memorizarla. Transcurridos esos 20 segundos ya no podrán volver a ver la hoja.

No tendrán que ser exactos, pero si sus compañeros se acercan más que ellos, podrían quedar eliminados.

¿Quién la hará más parecida a lo que han visto?

Mega» Programas» Forjado a Fuego» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Edu: “Hay que ser justos con Dembélé”

Edu: “Hay que ser justos con Dembélé”

Forjado a fuego - Los herreros tienen que usar una nueva aptitud: su memoria

Los herreros ponen a prueba su memoria: tienen que copiar una hoja viéndola solo una vez

Aprender a sobrevivir en Alaska: Denise Becker prueba su valentía sobre la moto de nieve
Momento destacado

Aprender a sobrevivir en Alaska: Denise Becker prueba su valentía sobre la moto de nieve

Marcos: “Vinicius podría….”  
Exclusiva de Marcos Benito 

Marcos: “Vinicius podría….”  

“El Madrid elegirá mañana a última hora si va a….”  
Información de José Luis Sánchez  

“El Madrid elegirá mañana a última hora si va a….”  

¿Volverá a faltar el Real Madrid a la gala del Balón de Oro?  

Vientos huracanados y temperaturas bajo cero: Chip y Agnes buscan refugio para sobrevivir
Momento destacado

Vientos huracanados y temperaturas bajo cero: Chip y Agnes buscan refugio para sobrevivir

Bajo vientos huracanados y un frío extremo, Chip y Agnes luchan por sobrevivir en un refugio.

La historia del speedway estadounidense en un solo garaje

Encontramos la historia del speedway estadounidense en un solo garaje

"El mejor portero de España no le vale a De La Fuente"

"El mejor portero de España no le vale a De La Fuente"

Juanfe Sanz: "Si el Mundial se jugase mañana, Joan García no iba"

Juanfe Sanz: "Si el Mundial se jugase mañana, Joan García no iba"

Publicidad