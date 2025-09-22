Los herreros ponen a prueba su memoria: tienen que copiar una hoja viéndola solo una vez

Un nuevo reto afrontan los participantes de Forjado a fuego. Y no es a lo que están acostumbrados.

Disponen de unas palanquillas de acero para hacer unos lingotes de damascos, con los que harán las hojas. Pero hoy no tienen que construir unas hojas de estilo propio. Tienen algo más complejo entre manos: una hoja diseñada específicamente para esta composición que tienen que imitar. ¡No te pierdas las caras!

En esta competición se va a evaluar las dotes de visualización, por lo que hemos llamado a este reto juego de memoria.

Los herreros serán llamados uno a uno y tendrán solo 20 segundos para echar un vistazo a la hoja y memorizarla. Transcurridos esos 20 segundos ya no podrán volver a ver la hoja.

No tendrán que ser exactos, pero si sus compañeros se acercan más que ellos, podrían quedar eliminados.

¿Quién la hará más parecida a lo que han visto?