División de opiniones en El Chiringuito con la posibilidad de Mbappé de jugar mañana.

María Trisac: "Se esta siendo injusto con Mbappé"

José Luis Sanchéz lo tiene claro. Ante las molestias de Killian Mbappé y su duda en el partido de mañana ante Azerbaiyán, el tertuliano del chiringuito ha dejado claro que no debería jugar.

En este debate en 'El Chringuito' María Trisac declara que se esta siendo injusto con el futbolista francés y confía en la decisión y experiencia del delantero. Recalca que el jugador conoce su cuerpo y ya ha demostrado que si no se siente apto para jugar, es el primero en saberlo.

