División de opiniones en El Chiringuito con la posibilidad de Mbappé de jugar mañana.

María Trisac: "Se esta siendo injusto con Mbappé"

José Luis Sanchéz lo tiene claro. Ante las molestias de Killian Mbappé y su duda en el partido de mañana ante Azerbaiyán, el tertuliano del chiringuito ha dejado claro que no debería jugar.