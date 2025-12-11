José Luis Sánchez avisa: “Hoy el Bernabéu ha hablado… y hay que escucharlo”

José Luis Sánchez fue contundente al valorar el clima del Santiago Bernabéu: “El día de los palos no es hoy”, arrancó antes de insistir en que “el Bernabéu ha hablado y hay que escucharlo”. El tertuliano subrayó que la afición blanca dejó un mensaje claro, apuntando directamente a los pitos a Vinicius “por encima de todo”, un gesto que, según él, exige “ser analizado” para entender el momento anímico y futbolístico tanto del jugador como del propio equipo.