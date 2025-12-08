El Chiringuito de Jugones

Edu Aguirre 'estalla': “He sentido vergüenza; son los 60 minutos más tristes que he visto en el Bernabéu”

El enfado del tertuliano fue mayúsculo durante toda su intervención

Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito de Jugones y reconocido madridista, ha expresado en el programa que sintió vergüenza por el partido del Real Madrid. Afirmó que fueron “los 60 minutos más tristes que he visto en el Bernabéu en mi vida”.

El periodista criticó duramente la actitud de los futbolistas, asegurando que “son millonarios que corren cuando les apetece”. Dijo no entender cómo pueden estar tan mal físicamente teniendo nutricionistas y dedicando tanto tiempo al cuidado de su cuerpo.

Acto seguido, lamentó que “no se mueve nadie, todos se quedan parados”. El enfado de Aguirre fue mayúsculo durante toda su intervención.

