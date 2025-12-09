El Chiringuito de Jugones

Exclusiva de Marcos Benito

Marcos: "Xabi le pidió a un jugador que hablase con…"

¿Qué ocurrió en el vestuario del Madrid tras El Clásico?

Marcos: “Xabi le pidió a un jugador que hablase con…”

El Real Madrid está pasando por su peor momento de la temporada, con una clara división entre plantilla y técnico. La mecha que encendió la cerilla se produjo en último Clásico, con la sustitución de Vinicius Jr. El enfado del brasileño fue tal que, como desvela Marcos Benito en exclusiva en El Chiringuito, “Xabi Alonso le pidió a Militao que hablase con su compatriota tras un enfado por el cambio”.

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: El Real Madrid apuesta por Xabi Alonso, mientras que Zidane y Klopp quedan descartados

Edu Aguirre
Edu Aguirre apunta a un vestuario dividido: “Eso es una excusa de mierda; estamos tirando la Liga”.

Edu Aguirre
Edu Aguirre 'estalla': “He sentido vergüenza; son los 60 minutos más tristes que he visto en el Bernabéu”

Pedrerol 'estalla': “El arbitraje que tenemos en España es este”
Polémica tras la derrota del Real Madrid en Vigo

Pedrerol 'estalla': “El arbitraje que tenemos en España es este”

Josep Pedrerol reaccionó con contundencia al codazo de Borja Iglesias a Jude Bellingham, una acción sin tarjeta que ha desatado la indignación en el madridismo tras la derrota del Real Madrid ante el Celta.

Juanma Rodríguez

El “león encerrado” Juanma Rodríguez vuelve a dejar una escena viral

Brutal cara a cara entre Carme Barceló y Tomás Roncero

Brutal cara a cara entre Carme Barceló y Tomás Roncero

