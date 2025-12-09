Exclusiva de Marcos Benito
Marcos: “Xabi le pidió a un jugador que hablase con…”
¿Qué ocurrió en el vestuario del Madrid tras El Clásico?
El Real Madrid está pasando por su peor momento de la temporada, con una clara división entre plantilla y técnico. La mecha que encendió la cerilla se produjo en último Clásico, con la sustitución de Vinicius Jr. El enfado del brasileño fue tal que, como desvela Marcos Benito en exclusiva en El Chiringuito, “Xabi Alonso le pidió a Militao que hablase con su compatriota tras un enfado por el cambio”.
