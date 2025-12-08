El Chiringuito de Jugones

Edu Aguirre apunta a un vestuario dividido: "Eso es una excusa de mierda; estamos tirando la Liga".

Edu Aguirre destapó en El Chiringuito la tensión y división del vestuario del Real Madrid tras caer ante el Celta.

Edu Aguirre ha revelado una exclusiva en El Chiringuito de Jugones tras la derrota del Real Madrid ante el Celta. Según el tertuliano, parte del vestuario blanco terminó muy enfadado con el arbitraje, hasta el punto de que “volaron tacos y esparadrapos” en el vestuario. Aguirre añadió que otro grupo de jugadores arremetió contra quienes culpaban al árbitro, afirmando que “eso es una excusa de mierda” y que eran ellos mismos quienes estaban tirando la Liga.

De acuerdo con su información, el vestuario del Real Madrid quedó dividido entre los que apostaban por la autocrítica y los que responsabilizaban al arbitraje del resultado. Además, Aguirre aseguró que Xabi Alonso no entró en el vestuario tras la derrota, un gesto que, según explicó, llamó la atención en un clima ya de por sí muy tenso.

Edu Aguirre apunta a un vestuario dividido: “Eso es una excusa de mierda; estamos tirando la Liga”.

