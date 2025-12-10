El Chiringuito de Jugones

La apuesta de Marcos Benito para el once del Madrid

Marcos Benito pronostica un 4-3-1-2 con sorpresas y sin Camavinga ante el City

El periodista de El Chiringuito desveló su posible alineación del Real Madrid para visitar al Manchester City, marcada por la baja de Camavinga y la entrada de futbolistas menos habituales como Ceballos.

Once del Real Madrid

Publicado:

Marcos Benito sacó la pizarra para anticipar lo que, según su información, podría ser el once de Xabi Alonso en el Bernabéu: un sorprendente 4-3-1-2 en el que Ceballos y Güler entrarían en el equipo titular ante la ausencia de Camavinga, a quien sitúa como baja para el duelo de Champions. El esquema dejaría un mediocampo más creativo y un enganche por detrás de una delantera formada por Vinicius y Rodrygo, la dupla brasileña que apunta a liderar el ataque blanco frente al Manchester City de Guardiola.

