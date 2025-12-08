Polémica tras la derrota del Real Madrid en Vigo
Pedrerol 'estalla': “El arbitraje que tenemos en España es este”
Josep Pedrerol reaccionó con contundencia al codazo de Borja Iglesias a Jude Bellingham, una acción sin tarjeta que ha desatado la indignación en el madridismo tras la derrota del Real Madrid ante el Celta.
En El Chiringuito, Josep Pedrerol no ocultó su enfado al analizar una de las jugadas más comentadas del partido: el codazo de Borja Iglesias a Jude Bellingham que quedó sin sanción disciplinaria. Josep, visiblemente molesto, lamentó que una acción “tan clara” ni siquiera fuera revisada. La polémica, sumada a la dura derrota del Real Madrid en el Bernabéu, alimenta de nuevo el debate sobre el criterio y la intervención del VAR y arbitraje en LaLiga.
