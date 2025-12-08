Pedrerol 'estalla': “El arbitraje que tenemos en España es este”

En El Chiringuito, Josep Pedrerol no ocultó su enfado al analizar una de las jugadas más comentadas del partido: el codazo de Borja Iglesias a Jude Bellingham que quedó sin sanción disciplinaria. Josep, visiblemente molesto, lamentó que una acción “tan clara” ni siquiera fuera revisada. La polémica, sumada a la dura derrota del Real Madrid en el Bernabéu, alimenta de nuevo el debate sobre el criterio y la intervención del VAR y arbitraje en LaLiga.