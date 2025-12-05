Brutal cara a cara entre Carme Barceló y Tomás Roncero

El intercambio subió de temperatura cuando Carme Barceló defendió con firmeza el orgullo azulgrana, soltando un contundente “no puedes presumir de cantera y voy a presumir del Barça lo que me dé la gana”, una frase que encendió a un Tomás Roncero decidido a contraatacar. El madridista no dudó en sacar el argumento más hiriente posible, recordando que “tenéis esa mancha, ese 'chapapote' arbitral, para toda la vida”, desatando un cruce de miradas, reproches y tensión que dejó el plató ardiendo y a toda la mesa enganchada al enfrentamiento.