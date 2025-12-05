Programas

Mega emitirá este domingo la 3ª jornada del Campeonato de Parejas de Serie A desde el Frontón Amorebieta IV

El duelo destacado medirá a Elordi–Zabaleta frente a P. Etxeberria–Rezusta, un choque clave de la Serie A que podrá seguirse este 7 de diciembre en Mega.

Mega ofrecerá este domingo, 7 de diciembre, la tercera jornada del Campeonato de Parejas, una de las competiciones más esperadas por los aficionados a la pelota. La emisión tendrá lugar desde el Frontón Amorebieta IV, escenario habitual de grandes encuentros.

En esta ocasión, el duelo principal enfrentará a las parejas formadas por Elordi–Zabaleta y P. Etxeberria–Rezusta, dos combinaciones de gran nivel dentro de la Serie A. Los espectadores podrán disfrutar del partido en directo a través de Mega.

