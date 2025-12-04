El análisis más duro de Edu Aguirre
Edu Aguirre: "Está muy bien tener canteranos, pero once años sin ganar la Champions"
Edu Aguirre estalla al comparar los modelos de Barcelona y Real Madrid y abrió un debate en la mesa sobre la identidad, los resultados y la exigencia real que debe asumir el club azulgrana.
En El Chiringuito, Edu Aguirre lanzó uno de sus análisis más contundentes al recordar que “hemos criticado a Xabi Alonso por jugar a la contra, pero el que gana a la contra es el Barça”, una reflexión que, según él, desmonta parte del relato instalado alrededor del equipo culé. El periodista insistió además en que “está muy bien tener canteranos, pero son once años sin ganar la Champions”.
