Edu Aguirre: "Está muy bien tener canteranos, pero once años sin ganar la Champions"

En El Chiringuito, Edu Aguirre lanzó uno de sus análisis más contundentes al recordar que “hemos criticado a Xabi Alonso por jugar a la contra, pero el que gana a la contra es el Barça”, una reflexión que, según él, desmonta parte del relato instalado alrededor del equipo culé. El periodista insistió además en que “está muy bien tener canteranos, pero son once años sin ganar la Champions”.