El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

El análisis más duro de Edu Aguirre

Edu Aguirre: "Está muy bien tener canteranos, pero once años sin ganar la Champions"

Edu Aguirre estalla al comparar los modelos de Barcelona y Real Madrid y abrió un debate en la mesa sobre la identidad, los resultados y la exigencia real que debe asumir el club azulgrana.

Edu Aguirre: "Está muy bien tener canteranos, pero once años sin ganar la Champions"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

En El Chiringuito, Edu Aguirre lanzó uno de sus análisis más contundentes al recordar que “hemos criticado a Xabi Alonso por jugar a la contra, pero el que gana a la contra es el Barça”, una reflexión que, según él, desmonta parte del relato instalado alrededor del equipo culé. El periodista insistió además en que “está muy bien tener canteranos, pero son once años sin ganar la Champions”.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Tomás Roncero y Josep Pedrerol

Roncero se desata: la espectacular recreación del segundo gol al estilo “Roncericius Júnior

Edu Aguirre: "Está muy bien tener canteranos, pero once años sin ganar la Champions"

Edu Aguirre: "Está muy bien tener canteranos, pero once años sin ganar la Champions"

Pesca extrema - Los sedales para captar el cebo se hacen a mano

Así preparan a mano los sedales para captar cebos

José Álvarez: “El Barça le ha pegado un baño al Atleti…"
La victoria blaugrana desata chispas en el plató

José Álvarez: “El Barça le ha pegado un baño al Atleti…"

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre: “A Lamine Yamal ya le han pillado el truco; este es el Barça de Raphinha”

Pesca extrema - El estado del mar determina dónde se acumularán los peces
Momento destacado

El estado del agua determina dónde se acumularán más peces

Los pescadores sacan a relucir sus trucos para buscar las zonas en las que pueden acumularse atunes, en función del estado del agua.

"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"
Lamine Yamal y las actuaciones en encuentros decisivos

"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"

José Álvarez afirmó en el plató de El Chiringuito que Lamine Yamal es un futbolista que, en los partidos importantes, siempre eleva su nivel y muestra su mejor versión.

“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  

“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  

Pesca extrema - Así de importante en la superstición en el mundo de la pesca

Así de importante es la superstición en el mundo de la pesca

Mega

Mega vuelve a triunfar en las noches de noviembre y con El Chiringuito de Jugones

Publicidad