José Álvarez: “El Barça le ha pegado un baño al Atleti…"

José Álvarez apareció con todo tras la victoria del Barcelona en el Camp Nou y no dudó en lanzar un dardo directo: “Le ha pegado un baño al Atleti… ¿y aún sigues diciendo que es un alma en pena, Roberto?”. La provocación encendió el plató, y Roberto Morales reflejó la tensión y la euforia tras un partido que dejó al Barça en lo más alto del debate futbolístico.