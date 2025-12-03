El Chiringuito de Jugones

La victoria blaugrana desata chispas en el plató

José Álvarez: “El Barça le ha pegado un baño al Atleti…"

El redactor del Barça explotó tras el triunfo del Barça ante el Atlético, señalando directamente a Roberto Morales y encendiendo un debate que acabó con una respuesta contundente del tertuliano.

José Álvarez apareció con todo tras la victoria del Barcelona en el Camp Nou y no dudó en lanzar un dardo directo: “Le ha pegado un baño al Atleti… ¿y aún sigues diciendo que es un alma en pena, Roberto?”. La provocación encendió el plató, y Roberto Morales reflejó la tensión y la euforia tras un partido que dejó al Barça en lo más alto del debate futbolístico.

Edu Aguirre

Edu Aguirre: “A Lamine Yamal ya le han pillado el truco; este es el Barça de Raphinha”

"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"
Lamine Yamal y las actuaciones en encuentros decisivos

“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  
Información de Marcos Benito en El Chiringuito

Audiencias noviembre

Mega vuelve a triunfar en las noches de noviembre y con El Chiringuito de Jugones

Batalla de restaurantes se suma al éxito del programa deportivo.

“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito

“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”

