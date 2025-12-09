El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ver momento completo!

Josep Pedrerol: El Real Madrid apuesta por Xabi Alonso, mientras que Zidane y Klopp quedan descartados

El Real Madrid se prepara para su gran prueba de Champions tras la inesperada derrota ante el Celta.

Josep Pedrerol

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Tras la derrota del Real Madrid ante Celta de Vigo por 0-2 — un revés que ha vuelto a desatar las dudas en buena parte del madridismo — Josep Pedrerol ha querido trasladar tranquilidad: el club no planea relevar a Xabi Alonso por ahora.

Según Pedrerol, los rumores sobre un retorno de Zinedine Zidane o la llegada de Jürgen Klopp al banquillo quedan totalmente descartados. El miércoles, cuando el Real Madrid se mida al Manchester City de Pep Guardiola en Champions, será una auténtica prueba de fuego.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Marcos: “Xabi le pidió a un jugador que hablase con…”

Marcos: “Xabi le pidió a un jugador que hablase con…”

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol: El Real Madrid apuesta por Xabi Alonso, mientras que Zidane y Klopp quedan descartados

Pesca extrema - El Wicked Pissah se para nada más salir del puerto: tienen que remolcarlo

El Wicked Pissah se para nada más salir de puerto: tienen que remolcarlo

Edu Aguirre
¡Ver el momento completo!

Edu Aguirre apunta a un vestuario dividido: “Eso es una excusa de mierda; estamos tirando la Liga”.

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre 'estalla': “He sentido vergüenza; son los 60 minutos más tristes que he visto en el Bernabéu”

Pedrerol 'estalla': “El arbitraje que tenemos en España es este”
Polémica tras la derrota del Real Madrid en Vigo

Pedrerol 'estalla': “El arbitraje que tenemos en España es este”

Josep Pedrerol reaccionó con contundencia al codazo de Borja Iglesias a Jude Bellingham, una acción sin tarjeta que ha desatado la indignación en el madridismo tras la derrota del Real Madrid ante el Celta.

Pesca extrema - Los pescadores cocinan Fishcakes, un desayuno de pescadores en veleros
Momento destacado

Los pescadores cocinan Fishcakes, un desayuno de pescadores en veleros

A la vez que buscan atunes, son capaces de preparar un rico desayuno a bordo. Descubre la receta.

Frontón en Mega

Mega emitirá este domingo la 3ª jornada del Campeonato de Parejas de Serie A desde el Frontón Amorebieta IV

Juanma Rodríguez

El “león encerrado” Juanma Rodríguez vuelve a dejar una escena viral

Brutal cara a cara entre Carme Barceló y Tomás Roncero

Brutal cara a cara entre Carme Barceló y Tomás Roncero

Publicidad