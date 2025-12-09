Josep Pedrerol: El Real Madrid apuesta por Xabi Alonso, mientras que Zidane y Klopp quedan descartados

Tras la derrota del Real Madrid ante Celta de Vigo por 0-2 — un revés que ha vuelto a desatar las dudas en buena parte del madridismo — Josep Pedrerol ha querido trasladar tranquilidad: el club no planea relevar a Xabi Alonso por ahora.

Según Pedrerol, los rumores sobre un retorno de Zinedine Zidane o la llegada de Jürgen Klopp al banquillo quedan totalmente descartados. El miércoles, cuando el Real Madrid se mida al Manchester City de Pep Guardiola en Champions, será una auténtica prueba de fuego.