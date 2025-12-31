Mega sigue liderando entre el público masculino en 2025

Mega (1,3%) vuelve a conseguir sus mejores resultados entre el público masculino (1,8%) y en Target Comercial (1,7%).

Pero donde de verdad destaca es en la franja de Late Night (3,1%), donde sube gracias a El Chiringuito de Jugones. El programa de Josep Pedrerol es otro año más líder (4,1% y 171.000), consolida su audiencia y consigue cada noche una media de 600.000 espectadores únicos, lo más visto del canal.

Junto al programa deportivo líder de la noche, entre lo más visto del canal están los Sprint race de Moto GP (277.000 y 3%) y Batalla de restaurantes (177.000 y 1,7%).

En Mega nos gustan las emociones fuertes, por eso nos encantan también otros formatos como Pesca extrema o ver los partidos de pelota vasca los domingos en Frontón.

Por no hablar de la vida salvaje de Aislaods o Vida bajo cero o de lo que amamos bucear entre piezas históricas como en La casa de empeños o Cazatesoros.

En 2026 nos seguiremos viendo aquí, rodeados de todo lo que nos gusta.