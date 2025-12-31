Programas

Mega sigue liderando entre el público masculino en 2025

La cadena sigue líder con El Chiringuito de Jugones.

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

Mega (1,3%) vuelve a conseguir sus mejores resultados entre el público masculino (1,8%) y en Target Comercial (1,7%).

Pero donde de verdad destaca es en la franja de Late Night (3,1%), donde sube gracias a El Chiringuito de Jugones. El programa de Josep Pedrerol es otro año más líder (4,1% y 171.000), consolida su audiencia y consigue cada noche una media de 600.000 espectadores únicos, lo más visto del canal.

Junto al programa deportivo líder de la noche, entre lo más visto del canal están los Sprint race de Moto GP (277.000 y 3%) y Batalla de restaurantes (177.000 y 1,7%).

En Mega nos gustan las emociones fuertes, por eso nos encantan también otros formatos como Pesca extrema o ver los partidos de pelota vasca los domingos en Frontón.

Por no hablar de la vida salvaje de Aislaods o Vida bajo cero o de lo que amamos bucear entre piezas históricas como en La casa de empeños o Cazatesoros.

En 2026 nos seguiremos viendo aquí, rodeados de todo lo que nos gusta.

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

Frontón en Mega

El Frontón Astelena de Eibar acoge este fin de semana un nuevo partido del Campeonato de Parejas

La casa de empeños - Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?

La casa de empeños - ¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste
¿Te fiarías de usar un flotador de vidrio? Nos cuentan en qué consiste

Tomás Roncero y Matías Palacios
Matías Palacios: “Vinícius, más de lo que te dio, no te va a dar”

Juanfe Sanz
¿Por qué el madridismo pita a Vinícius? Juanfe Sanz te lo explica

El tertuliano pone en tela de juicio el verdadero sentimiento de Vinícius hacia el Real Madrid

Un monopatín de la princesa Leia firmado por Carrie Fisher llega a la tienda… ¿pero vale realmente lo que piden por él?
Rick y Corey se topan con una pieza única: un monopatín de la princesa Leia, fabricado por Santa Cruz y firmado personalmente por Carrie Fisher.

Diego Plaza

Diego Plaza explica el porqué del cambio de foto de perfil de Vinícius

Edu Aguirre

Edu Aguirre: "Este Real Madrid es un equipo sin alma"

Rick Harrison se fija en un coche de carreras de Paul Newman para uno de sus clientes

