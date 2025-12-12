La derrota del Madrid en Champions League ante el City de Guardiola ha supuesto un punto de no retorno para Xabi Alonso como entrenador del conjunto merengue.

El tolosarra ha cosechado 2 victorias en los 8 últimos partidos disputados. José Luis Sánchez ha informado en exclusiva que si "Xabi Alonso está fuera si el Real Madrid pierde contra el Alavés".