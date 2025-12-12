El Chiringuito de Jugones

Exclusiva José Luis Sánchez

"Xabi Alonso está fuera si el Real Madrid pierde contra el Alavés"

El tertuliano informa de la situación límite que atraviesa el técnico del Real Madrid

La derrota del Madrid en Champions League ante el City de Guardiola ha supuesto un punto de no retorno para Xabi Alonso como entrenador del conjunto merengue.

El tolosarra ha cosechado 2 victorias en los 8 últimos partidos disputados. José Luis Sánchez ha informado en exclusiva que si "Xabi Alonso está fuera si el Real Madrid pierde contra el Alavés".

Soria: "¿Darle las llaves de un club a un vestuario? Ojo..."

"Xabi Alonso está fuera si el Real Madrid pierde contra el Alavés"

José Luis Sánchez avisa: “Hoy el Bernabéu ha hablado… y hay que escucharlo”
EL MENSAJE DEL BERNABÉU

Josep Pedrerol
Josep Pedrerol: “No me creo lo que está aguantando Florentino”

Once del Real Madrid
La apuesta de Marcos Benito para el once del Madrid

Marcos Benito pronostica un 4-3-1-2 con sorpresas y sin Camavinga ante el City

El periodista de El Chiringuito desveló su posible alineación del Real Madrid para visitar al Manchester City, marcada por la baja de Camavinga y la entrada de futbolistas menos habituales como Ceballos.

Carles Fité

Carles Fité: “El entorno de Guardiola asegura que Xabi Alonso no quiere a Vinicius en el Real Madrid”

Marcos: “Xabi le pidió a un jugador que hablase con…”

Marcos: “Xabi le pidió a un jugador que hablase con…”

