Exclusiva José Luis Sánchez
"Xabi Alonso está fuera si el Real Madrid pierde contra el Alavés"
El tertuliano informa de la situación límite que atraviesa el técnico del Real Madrid
Publicidad
La derrota del Madrid en Champions League ante el City de Guardiola ha supuesto un punto de no retorno para Xabi Alonso como entrenador del conjunto merengue.
El tolosarra ha cosechado 2 victorias en los 8 últimos partidos disputados. José Luis Sánchez ha informado en exclusiva que si "Xabi Alonso está fuera si el Real Madrid pierde contra el Alavés".
Publicidad