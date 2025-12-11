Pesca extrema

Momento destacado

La combinación perfecta para atrapar un atún

Lo más importante para la pesca es tener un buen cebo y en este barco tienen un truco infalible. ¿Les funcionará esta vez?

Los chicos del Time flies están de enhorabuena. Su tripulación es de las más jóvenes que hemos visto en pesca extrema. Jack Patrican es su capitán y Nicholas Scalli es el primer oficial. Pero no les va nada mal.

Ellos tienen sus técnicas y toman sus decisiones. Por ejemplo, han optado por irse a pescar a una zona opuesta de donde están todos los demás. Allí se supone que hay atunes pero ellos han encontrado un sitio más apartado y sin competencia en el que también hay.

Para capturarlos siguen la secuencia arenque, arenque caballa como cebo.

Y están atentos por si salta algún pez. También vemos cómo utilizan una bolsa de basura a modo vela junto al cebo.

¡Tienen un montón de trucos! Si no es un pez es otro, pero ellos quieren volver a ser ganadores de Pesca extrema.

