Marciano vuelve a su barco Pesca Extrema, ¿lo echaban de menos?

Dave Marciano, el capitán del Hard Merchandise, vuelve al barco. Aunque descubre que su tripulación ha hecho muy buen trabajo en su ausencia. Han pescado unos cuatro atunes.

Las bromas son constantes: ¿Se le habrá olvidado llevar el barco? Parece que no, pero lo que sí que ha hecho es descansar.

Marciano tuvo que parar porque ya tiene una edad que no le permite quizás seguir el ritmo de sus compañeros de pesca, se machacó tanto que necesita recuperar la salud.

Jay y Joe se apañan muy bien juntos y así lo reconocen, aunque están contentos de tener al capitán con ellos de nuevo.

Así que van a seguir la estrategia que han seguido en toda la temporada: apagar el móvil y la radio e ir por su cuenta, sin ir pendiente de los demás de dónde están.

Y ahora el barco vuelve al completo con más fuerza que nunca.