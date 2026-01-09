La final de Supercopa más 'Clásica' se juega en El Chiringuito de Jugones, este domingo en Mega, con Josep Pedrerol

El Chiringuito de Jugones arranca 2026 por todo lo alto en Mega. El programa que presenta y dirige Josep Pedrerol, ofrecerá un programa especial con motivo del encuentro en la final de Supercopa de España entre el FC Barcelona y Real Madrid.

A las 23:45 horas, arranca 'La Cuenta Atrás' y, a partir de las 00:00 horas, el espacio que encabeza Pedrerol, desplegará un potente equipo humano y técnico para cubrir con una edición especial este apasionante choque que se celebra en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda (Arabia Saudí) en su séptima edición.

El domingo, tras el pitido final y la coronación del campeón de la Supercopan de España, es el turno de El Chiringuito de Jugones. De la mano de Pedrerol, la tertulia deportiva líder de la noche estará en todos los puntos calientes donde se genere la información. También ofrecerá toda la polémica arbitral, las ruedas de prensa y la opinión de los protagonistas, comentadas y analizadas en el espacio con Pedrerol y su completísimo equipo de colaboradores, desde todos los puntos de vista.

El programa también se podrá seguir fuera de España en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de atresplayer. Previamente, ‘El Chiringuito Inside’ arrancará en sus redes sociales (YouTube, Meta, X, Kick y Twitch) desde las 19:30 horas.

La tertulia deportiva líder de la noche en 2025

En 2025, Mega (1,3%) vuelve a conseguir sus mejores resultados entre el público masculino (1,8%) y en Target Comercial (1,7%), así como en la franja de Late Night (3,1%), donde sube gracias a ‘El Chiringuito de Jugones’, que es otro año más líder (4,1% y 171.000) consolidando su audiencia y consiguiendo cada noche una media de 600.000 espectadores únicos, lo más visto del canal.