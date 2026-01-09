La final de Supercopa más 'Clásica' se juega en El Chiringuito de Jugones, este domingo en Mega, con Josep Pedrerol

Programas

El Chiringuito de Jugones arranca el año por todo lo alto en MEGA con una cobertura especial este domingo de la gran final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

El Chiringuito de Jugones arranca 2026 por todo lo alto en Mega. El programa que presenta y dirige Josep Pedrerol, ofrecerá un programa especial con motivo del encuentro en la final de Supercopa de España entre el FC Barcelona y Real Madrid.

A las 23:45 horas, arranca 'La Cuenta Atrás' y, a partir de las 00:00 horas, el espacio que encabeza Pedrerol, desplegará un potente equipo humano y técnico para cubrir con una edición especial este apasionante choque que se celebra en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda (Arabia Saudí) en su séptima edición.

El domingo, tras el pitido final y la coronación del campeón de la Supercopan de España, es el turno de El Chiringuito de Jugones. De la mano de Pedrerol, la tertulia deportiva líder de la noche estará en todos los puntos calientes donde se genere la información. También ofrecerá toda la polémica arbitral, las ruedas de prensa y la opinión de los protagonistas, comentadas y analizadas en el espacio con Pedrerol y su completísimo equipo de colaboradores, desde todos los puntos de vista.

El programa también se podrá seguir fuera de España en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de atresplayer. Previamente, ‘El Chiringuito Inside’ arrancará en sus redes sociales (YouTube, Meta, X, Kick y Twitch) desde las 19:30 horas.

La tertulia deportiva líder de la noche en 2025

En 2025, Mega (1,3%) vuelve a conseguir sus mejores resultados entre el público masculino (1,8%) y en Target Comercial (1,7%), así como en la franja de Late Night (3,1%), donde sube gracias a ‘El Chiringuito de Jugones’, que es otro año más líder (4,1% y 171.000) consolidando su audiencia y consiguiendo cada noche una media de 600.000 espectadores únicos, lo más visto del canal.

La final de Supercopa más 'Clásica' se juega en El Chiringuito de Jugones, este domingo en Mega, con Josep Pedrerol

Edu Aguirre: “El gesto del ‘Cholo’ es de entrenador pequeño y de equipo pequeño”

Josep Pedrerol: “Cholo, el Madrid te vuelve a pintar la cara, y jugando mal”

Domingo a las 10:00h

El mejor frontón llega a Mega con un duelo de alto nivel en el Campeonato de Parejas

¡Ver momento completo!

José Álvarez explica por qué no jugó Lamine Yamal ante el Athletic Club

¡Ver momento completo!

Toni Freixa: "Si yo fuese De la Fuente, no me llevaría a Joan García"

Tremendo cruce entre el presentador de El Chiringuito y el tertuliano.

¡Ver momento completo!

Juanfe Sanz: “Joan García no va a ir al Mundial”

“La lista nos la sabemos todos. Hay 23 jugadores de los 26 que van seguros." Aseguró el tertuliano.

Josep Pedrerol, en el 12º aniversario de El Chiringuito: “No hemos dejado de notar vuestro cariño nunca”

D’Alessandro destaca a Gonzalo y lo compara con Quini, Santillana y Cristiano Ronaldo

Pedrerol a los venezolanos: “Que vosotros decidáis vuestro futuro”

