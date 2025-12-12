Soria: "¿Darle las llaves de un club a un vestuario? Ojo..."

La figura de Xabi Alonso y de los jugadores están siendo cuestionadas entre el madridismo, tanto que Cristóbal Soria le manda un mensaje al club. "El madridismo no ha calibrado las consecuencias que puede tener darle las llaves a una institución como esta", ha avisado el tertuliano. Roncero no ha podido evitar echarle en cara su opinión cuando Messi salió del Barça, "dijiste que había que darle las llaves del club y de la Sagrada Familia, a pesar de los 8 del Bayern, los 4 del Liverpool...", respondía Roncero.