La naturaleza inspira las obras de los sopladores

El vidrio es una maravilla del mundo natural. ¿Cómo pueden la arena, la sosa y el fuego crear un material tan mágico?

Como todo comienza con la naturaleza, en este reto deben inspirarse en ella para crear una instalación imaginativa e inmersiva.

Y no hay nadie que haga eso mejor que la jueza invitada, la directora ejecutiva del Chihuly Garden and Glass, Michelle Bufano.

La clave es crear piezas que parezcan salidas de la naturaleza, y que si alguien se la encuentra piense que pertenece al lugar.

Tienen que jugar con el color, la luz y las formas orgánicas. Los paneles verticales son los lienzos y el reto es por equipos.

El resultado del reto ha sido una serie de piezas de vidrio que desprenden magia, con elementos que parecen tener vida propia.

Cada equipo ha enfocado el reto de manera diferente, lo cual es muy interesante.

Podríamos decir que reto conseguido. Pero ¿qué opinará el jurado?